أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة': استمرار الحوار حول الانتخابات وخطة الإصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة': استمرار الحوار حول الانتخابات وخطة الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن جلسات الحوار التي تعقدها بشأن انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وخطة الإصلاح، أثمرت نتائج طيبة، بعد الاستماع لكافة الآراء وتدوين الملاحظات والأخذ بها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الاجتماع المشترك بين الهيئة ونقابة الإعلاميين وبعض الزملاء المذيعين، كان يستهدف التواصل وإطلاع زملاء المهنة على خطة إصلاح الصحف القومية وانتخابات المؤسسات، ووضعهم في الصورة، وتقديم التسهيلات لمن أراد منهم تغطية تلك الأحداث، والإعلان عن خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالشكل الصحيح من خلال منابرهم الإعلامية وذلك بهدف تقديم رؤى متوازنة وحقيقية لما يدور على أرض الواقع.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الحوار مستمر بعد أن أثمر نتائج إيجابية مع الصحفيين والإعلاميين، وأشاد بنقابة الصحفيين وتشجيعهم للحوار واستعادة روح المهنة العريقة، ونبذ كل صور التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي والتطلع إلى المستقبل بروح التعاون والتكاتف.

ولفتت الهيئة إلى أن الزملاء شباب وكبار المهنة مدعوون لحوارات أخرى خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، على قاعدة احترام الجميع والمشاركة البناءة فيما يعود بالمنفعة على الصحافة والصحفيين.