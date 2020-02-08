أخبار مصر | اليوم.. جهود الدولة في تطوير العشوائيات ببرنامج 'مصر النهاردة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جهود الدولة في تطوير العشوائيات ببرنامج 'مصر النهاردة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة المُذاع على شاشة القناة الأولى، جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير مسكن ملائم وخدمات جيدة لهم، ومؤخراً تفقد الرئيس السيسي، ومتابعته لتنفيذ تطوير منطقة عزبة الهجانة، لرفع المعاناة عن ثلاثة ملايين مواطن، وتوفير كافة الخدمات لهم.

وتستضيف الفقرة إيهاب محمود الحنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات مجلس الوزراء.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، حصاد عام على رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، وتستضيف الفقرة الدكتور خالد فهمي الباحث السياسي في الشأن الأفريقي، ومستشار المركز الاستراتيجي للقوات المسلحة.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.