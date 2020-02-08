أخبار مصر | الأزهر يوجه قافلة توعوية شاملة لـ"حلايب وشلاتين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يوجه قافلة توعوية شاملة لـ"حلايب وشلاتين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الأزهر الشريف، اليوم السبت، قافلة توعوية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن فعاليات مبادرة "بناء الإنسان"، التي تنفذها قطاعات الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن القافلة تستهدف تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية المتنوعة في مدن وقرى المحافظة، حيث تتواجد في مدينتي حلايب وشلاتين وتنفذ بنرامجها على مدار الأسبوع الجاري، لتنمية الوعي المجتمعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم.

وأضاف أن القافلة تستهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.

وقال: إن القافلة لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها على المستحقين في قرى ومدن المحافظة.