أخبار مصر | منح طفل رحلة عمرة في افتتاح المسابقة العالمية للقران الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منح طفل رحلة عمرة في افتتاح المسابقة العالمية للقران الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأستاذ محمد مكي والد الطفل عمر مكي، إن نجله عمر لم يكن على علم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ولذلك كرمه محمود الشريف وكيل مجلس النواب في افتتاح المسابقة بعد حضوره للمسابقة.

وأضاف مكي، أن وكيل النواب أهدانا رحلة عمرة، بجانب التكريم بنقابة الأشراف.

وكان قد كرم وكيل النواب، الطفل عمر مكي البالغ من العمر 5 أعوام والحافظ للقرآن الكريم ولتفسير بعض آياته، ومنحه ووالديه رحلة عمرة وتكريمه بنقابة الأشراف وتكريمه بمجلس النواب.

جاء ذلك بسبب الشروط وضوابط المسابقة وصعوبة الالتحاق بها كطفل لم يتعد الـ5 سنوات وحضوره المفاجيء لها.

