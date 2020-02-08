أخبار مصر | لتنشيط الحركة السياحية.. لقاء وزاري مع المستثمرين في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتنشيط الحركة السياحية.. لقاء وزاري مع المستثمرين في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، بالمستثمرين السياحيين في محافظة الأقصر.

ويشهد الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يجريها الوزير منذ دمج حقيبة السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين في جميع محافظات مصر لدعم الحركة السياحية.

وجاء ضمن جولة الوزير اليوم السبت بمحافظة الأقصر والتي تفقد خلالها معابد الأقصر والكرنك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الأقصر والكرنك، لإتاحته للزوار من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسي المتحرك لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوي الإعاقة السمعية.