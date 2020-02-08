أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش.

واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذى للمشروع، وفى هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات فى سبيل الانتهاء منه فى اقرب وقت ممكن، كونه مشروعًا قوميًا سيربط معبدى الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الاصعدة فى جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين؛ فضلًا عن ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ودور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن تلك الاستغاثات تعلقت فى معظمها بعمليات جراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقرى والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة.

وأشار إلى أنه تم التواصل معها جميعًا وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.