أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمعابد الأقصر والكرنك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الأقصر والكرنك .

تفقد خالد العناني وزير السياحة والآثار أعمال الترميم الخاصة بتمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر وذلك على هامش جولته صباح اليوم

وشهد الوزير الأعمال الجارية بالتمثال الموجود الموجود في الجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر والذي عثرت بعثة الترميم في الأقصر على العديد من أجزائه.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق حيث جاءت تلك الجولة لإتاحته للزوار من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسى المتحرك لذوى الإعاقة الحركية والبصرية، بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوى الإعاقة السمعية.

