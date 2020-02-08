شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تطلق قافلة جسور الخير السابعة للوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة المنصورة، السبت، قافل جسور الخير «7» الطبية والبيطرية والزراعية المُتكاملة للتوجه للوادى الجديد وكان في وداع المشاركين الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة متمنياً لهم التوفيق في أداء مهمتهم الجليلة بواحتيّ الخارجة والداخلة.

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وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن القافلة برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلاً من محافظة وجامعة الوادي الجديد، ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة حتى الأربعاء الموافق 12 فبراير وتضم عدداً من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري بتخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية) لتوقيع الكشف على الأهالي وصرف الدواء بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة.

كما تضم القافلة الطب البيطري لتوقيع الكشف على الحيوانات والطيور وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن وجود قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل وتقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية.

يذكر أن الجامعة سبق أن أطلقت عدة قوافل إلى جنوب سيناء غطت خلالها معظم أنحاء المحافظة بالإضافة إلى جهود قطاع خدمة المجتمع في تنمية قرية غزالة بمحافظة الدقهلية.