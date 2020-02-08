شكرا لقرائتكم خبر عن «علام»: تكوين اتحاد الزراعيين الأفارقة‎ من 15 عضوًا يترأسه سفير الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي علام، الأمين العام لمؤتمر اتحاد الزراعيين الأفارقة، أنه تقرر تشكيل الاتحاد، بحيث يتكون من رئيس و5 نواب في القطاعات الأفريقية المختلفة، وأن يكون مقر الأمانة العامة في القاهرة، حيث خصصت الحكومة المصرية مقرًا لاتحاد الزراعيين الأفارقة، وتم تكليف نقيب الزراعيين بإعداد الدراسة اللازمة لميزانية المقر.

وقال «علام» إن الاتحاد سيضم كل من يعمل في مجال القطاع الزراعي الأفريقي، مضيفًا أن الاتحاد سيتكون من 15 عضوًا، يترأسه سفير الكاميرون محمدو لوبرانج، على أن يتولى التشاور مع السفراء الأفارقة في اختيار باقي أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون استكمال للاتحادات الإقليمية الموجودة حاليًا.