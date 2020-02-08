شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: استمرار الحوار حول الانتخابات وخطة الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن جلسات الحوار التي تعقدها بشأن انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وخطة الإصلاح أثمرت نتائج طيبة، بعد الاستماع لكافة الآراء وتدوين الملاحظات والأخذ بها.

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وأشارت إلى أن الاجتماع المشترك بين الهيئة ونقابة الإعلاميين وبعض الزملاء المذيعين، كان يستهدف التواصل وإطلاع زملاء المهنة على خطة إصلاح الصحف القومية وانتخابات المؤسسات، ووضعهم في الصورة، وتقديم التسهيلات لمن أراد منهم تغطية تلك الأحداث، والإعلان عن خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالشكل الصحيح من خلال منابرهم الإعلامية وذلك بهدف تقديم رؤى متوازنة وحقيقية لما يدور على أرض الواقع.

وقال بيان صادر عن الهيئة أن الحوار مستمر بعد أن أثمر نتائج إيجابية مع الصحفيين والإعلاميين، وأشاد بنقابة الصحفيين وتشجيعهم للحوار واستعادة روح المهنة العريقة، ونبذ كل صور التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي والتطلع إلى المستقبل بروح التعاون والتكاتف.

وقالت الهيئة في بيانها أن الزملاء شباب وكبار المهنة مدعوون لحوارات أخرى خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، على قاعدة احترام الجميع والمشاركة البناءة فيما يعود بالمنفعة على الصحافة والصحفيين.