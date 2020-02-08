شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي: يعلن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد لحضور مباراة السوبر المصري بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأصدرت شركة بريزنتيشن بيانا رسميا قالت فيه «أصدر تامر مرسي قراره إلى منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه، وذلك جزء من دور الشركة ومسؤوليتها المجتمعية.. وتتمني الشركة شفاء اللاعب والعودة لممارسة لعبة كرة القدم».