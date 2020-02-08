شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء سفير مصر في النمسا مع غادة والي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، حيث هنأها على تولي هذا المنصب الهام في منظومة الأمم المتحدة.

وقال «عامر» إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا لن تدخر جهداً في دعم «والي» لتنفيذ مهام منصبها بنجاح، مشيراً إلى أن اختيارها من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة لتولي هذا المنصب يعكس تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص للدور الريادي الذي تقوم به مصر على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الجريمة والفساد والمخدرات والإرهاب.

وتناول اللقاء أيضاً ترتيبات مشاركة مصر في أعمال لجنة المخدرات، التي ستعقد في مارس المقبل، في فيينا، وكذلك المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في مدينة كيوتو اليابانية، في أبريل 2020.