شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر» بتوزيع 200 شجرة بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مشاركة جهاز المدينة في مبادرة (اتحضر للأخضر) التي أطلقتها وزارة البيئة، حيث بدأ الجهاز بتنفيذ حملة تحت عنوان «ازرع شجرة» وتم تسليم 200 شجرة ذات ظلال كثيفة لسكان المدينة «بالمجان»، لزراعتها بالأماكن المخصصة، مقسمة بين مائة شجرة (تيكوما) ومائة شجرة (أكاسيا جلوكا)، نظراً لتوافق تلك الأنواع مع الظروف البيئية بالمدينة.

وقال «الغيطى»: أتاحت المبادرة إمكانية السماح للراغبين في المشاركة بزراعة أشجار(البونسيانا – الجاكرندا- التيكوما – الاكاسيا بأنواعها) بنفس الاشتراطات الموضحة للمساهمة في توحيد الصورة الحضارية لأعمال الزراعة بالمدينة وبهدف الحفاظ على حقوق المشاة، وكذا المحافظة على المرافق والملكيات العامة بمدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن اشتراطات تسليم الأشجار تضمنت أن يكون المستلم من المقيمين بالمدينة مع تعهده بالرعاية للأشجار وزراعتها بالمناطق الخضراء، وطبقاً للاشتراطات المتضمنة، وأهمها أن تكون المسافة بين كل شجرتين لا تقل عن 4 أمتار، ومجموع الأشجار لا يمثل سياجاً شجرياً مستقلاً، وبالنسبة لأرصفة المشاة، يشترط أن تكون المسافة المتروكة للرصيف لا تقل عن (1.5م)والمسافة بين الأشجار لا تقل عن 4 أمتار، وبالنسبة للجزيرة بمنتصف الشارع تتم الزراعة بعيداً عن المطابق وأعمدة الإنارة بمسافة لا تقل عن 3 أمتار.