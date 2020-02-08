شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشدد على لجان متابعة المرور على المدارس والتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على أهمية تفعيل لجان المتابعة التي تم تشكيلها بمديرية التربية والتعليم للمرور على المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، للتأكد من انضباط العملية التعليمية مع بداية الفصل الداراسى الثانى، ومتابعة موقف الكتب الدراسية والتاكد من وصول جميع الكتب وتوزيعها على الطلاب، إلى جانب متابعة الإجراءات التوعوية والوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض الفيروسية المعدية، وبخاصة أعمال التوعية والوقاية من فيروس «كورونا».

وقال المحافظ إن الدراسة إنتظمت اليوم جزئيا في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فقط، وعددها 501 مدرسة موزعة على مستوى 11 إدارة تعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المدارس على مستوى المحافظة يبلغ 2743 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، بها مليون و45 ألف طالب وطالبة، منوها بأنه شدد على تسليم كتب نصف العام الدراسى الثانى لجميع الطلاب، والتأكد من عدم وجود نقص في الكتب، كما وجه بتكثيف الخدمات الأمنية في محيط المدارس وبخاصة مدارس البنات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات تواجه سير العملية التعليمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس