شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بـ«ورش المنيا» يستوقف وزير النقل: «عندي اقتراح يكسبك مليارات الجنيهات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقف محمد سيد، عامل بورش محطة سكك حديد المنيا، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولة لمحطة سكك حديد المنيا، قائلا: «عندي اقتراح يا معالي الوزير يكسبك مليارات الجنيهات»، فرد «الوزير»: «قول، وإن كانت جاد سأصدر قرارا بتعيينك رئيس هيئة السكك الحديدية».

وبعد رفضه الحديث أمام العامة وإلحاح وزير النقل، قال العامل: «إعادة تدوير الخردة يا معالي الوزير»، فرد «الوزير»: «شغلي الشاغل منذ توليت الوزارة، فملف الخردة يعد من أهم الملفات التي تنال اهتمامي منذ أن توليت حقيبة الوزارة، لكن تحتاج إلى إجراءات وجاري دراسة الملف».

وعلى صعيد آخر، أبدى وزير النقل استيائه عقب مشاهدته تلفيات بالرصيف رقم 1 بجوار سلم الصعود والهبوط، مطالبا بسرعة الترميم والإصلاح، وإحالة المخالفين للتحقيق. وواصل «الوزير» جولاته التفقدية لمحوري ديروط بأسيوط، وسمالوط بالمنيا، لمتابعة معدلات التنفيذ ضمن عدد من محاور النيل في صعيد مصر.