شكرا لقرائتكم خبر عن جندى تايلاندى يطلق النار عشوائيا شرق البلاد وسقوط عدة قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شرطة تايلاند، أن جندي أطلق النار عشوائيا فى مدينة ناكهون راتاسيما ، بشمال شرق البلاد اليوم السبت ، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث أوقع قتلى.

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