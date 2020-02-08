شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الدراسة فى 4 كليات بجامعة العلمين الدولية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم السبت أعمال الإنشاءات بمقر جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ بها، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لمعدلات الأداء والتنفيذ بالمشروعات القومية للتعليم العالى.

وتفقد الوزير مبنى كلية القانون الدولى وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات العليا، ومبنى المكتبة المركزية، ومجمع الخدمات والموقع العام، كما تفقد موقع إنشاء المبانى السكنية لطلاب الجامعة، مطالبًا بضرورة مراعاة تأمين هذه المبانى على أكمل وجه، وتجهيزها بكافة ما يلزم من تجهيزات على نحو يساعد على إقامة مناسبة لطلاب الجامعة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن إنشاءات الجامعة، حيث إنها تقام على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولي، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبى الذى يضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى مستشفيين "المستشفى الجامعى العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا" والقطاع الأخير يضم مبانى الإدارة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات، وكلية الدراسات العليا، ومبانى إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامى، التى تم إضافتها للجامعة.

كما تم تزويد الجامعة أيضًا بشبكة معلومات تعليمية وبحثية، وأخرى تأمينية متوفر بها أعلى أنظمة الحماية، التى تغطى كافة المنشآت التعليمية، فضلا عن إنشاء شبكة من الأنفاق الخدمية، وطريق دائرى لربط كل مبانى الجامعة، وإقامة محطة توليد كهرباء مستقلة بالجامعة؛ لضمان عدم تأثر الخدمة التعليمية والطبية بالجامعة.

وأشاد الوزير بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدًا أهمية تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة بالمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها بمواصفات عالمية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية فى تلك المناطق الاستراتيجية والهامة فى مصر، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد عبدالغفار مواصلة زياراته الميدانية للمشروع، ومتابعة تنفيذه على أفضل ما يكون، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ الجامعات الجديدة وفقًا لأحدث النظم العالمية، واختيار برامج دراسية لها تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

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وأشار الوزير إلى أن هناك عددًا من الكليات بجامعة العلمين ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول العام الدراسى القادم، وهى كليات:"القانون الدولى وإدارة الأعمال والهندسة والفنون التطبيقية والدراسات العليا".

يذكر أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا جامعة أهلية، وتتكون الجامعة من 12 كلية تستوعب 25 ألف طالب فى تخصصاتها المختلفة، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة، ولديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبي، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدي، ومبادىء القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.

وتضم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة، والتى تصل إلى 80 برنامجًا مختلفًا، وتشمل تخصصات الهندسة "الطاقة، والنانو، والميكاترونيات"، وبرامج العلوم الأساسية "جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة"، وبرامج الفنون "التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة" وبرامج السياحة "الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث.