شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وأتربة وغلق موانئ.. الطقس السيئ يضرب المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظات حالة من الطقس السيئ، السبت، وسقطت الأمطار على عدة مناطق وتسبب في توقف الصيد في بحيرة المنزلة وغلق ميناء

الصيد بالبرلس في كفر الشيخ. وفي الدقهلية، شهدت المحافظة حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح الشديدة، مما

تسبب في توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة. ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الإستعداد لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو سقوط أشجار أو أعمدة، ووجه المحافظ الدكتور أيمن مختار الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بتفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى خاصة الطقس من وسرعة التعامل معها فورًا.

وفي البحيرة، شهدت المحافظة حركة رياح شديدة مصاحبة لطقس بارد، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط للمراكب والسفن من بوغاز رشيد بقرية برج

رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج بالبحر المتوسط.

وأعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة تحسبًا لاحتمالات سقوط أمطار غزيرة

للتعامل الفورى معها، ومتابعة حالة جميع المصارف ومحطات رفع الصرف الزراعى والصرف الصحى.

وفي شمال سيناء، استمرت الظروف الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المحافظة من رياح وموجة برد شديد وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة،مع سقوط

أمطار متقطعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة .

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وأكد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة على استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة

الظروف الجوية .

وفي كفرالشيخ، استمر غلق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثاني على التوالي لسوء الاحوال الجويه وشدة الرياح والعواصف وارتفاع الامواج، كما توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لنفس السبب، وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الالي ببرج البرلس ان بوغاز رشيد تم غلقه ايضا لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية.

وفي المنيا، قال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة إن حالة محصول القمح مطمئنة وجيدة ولم تتأثر بموجة البرد والصقيع أو الرياح .

وقامت الإدارة العامة للمرور بالمنيا، بوضع علامات إرشادية للحد من السرعات بالطرق السريعة في ظل التقلبات المناخية وشدة الرياح المحملة

بالرمال الصفراء والأتربة.

وفي الوادي الجديد، شهدت المحافظة انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة وسط نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والتي ضربت عدد من المناطق على مستوى

المحافظة.

وقرر المحافظ اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتقلبات الجوية، وتفعيل غرفة

العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما

رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي

تشهدها المحافظة.