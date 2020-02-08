شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، على زيارة معبد الأقصر ومعابد الكرنك لتفقد الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية وعناصر مشروع الهوية البصرية.

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رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق، حيث تم تفقد أعمال الترميم الخاصة بتمثال رمسيس الثاني والموجود بالجهة الغربية للفناء الأول لمعبدالأقصر بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من عناصر مشروع الهوية البصرية بمعبدالاقصر ومعابد الكرنك منها البوابات الحديثة بمداخل المعابد، والمنافذ الجديدة لبيع التذاكر، واللوحات الإرشادية الحديثة التي تم وضعها بأماكن متفرقة في المعابد والتي تتوافق مع طابع الهوية البصرية، بالإضافة إلى بطاقات التعريف الخاصة بالعاملين بالمعابد، والمقاعد الخشبية الجديدة لاستراحة الزوار وسلات القمامة المتطورة لفصل أنواع القمامة، والحواجز التي تحدد مسار الزيارة بالمعابد ومظلات لحماية الزوار من الشمس.

وتم الانتهاء حتي الآن من حوالي ٨٠% من أعمال المرحلة الأولى من عناصر مشروع الهوية البصرية والذي بدأ عام ٢٠١٩ والتي شملت معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش. أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها في البر الغربي للأقصر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الأقصر والكرنك، لإتاحته للزوار من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسى المتحرك لذوى الإعاقة الحركية والبصرية، بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوى الإعاقة السمعية.