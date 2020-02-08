شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: 100 مليون جنيه عائدات فتح مقبرتي نفرتاري وسيتي الأول في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، السبت، لقاء بصناع السياحة بالأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع رجال السياحة والآثار، لبحث مستقبل السياحة ونجاحات الموسم السياحى الشتوى الحالى، ودعم الحركة السياحية في ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة، بحضور قيادات غرف شركات السياحة ولجان السياحة المختلفة، والتسويق السباحى، لبحث عدد من مطالب القطاع السياحي والأثري في المحافظة.

وأعلن وزير السياحة والآثار خلال اللقاء، أن فتح مقبرتي الملكة نفرتارى والملك سيتي الأول بالبر الغربى، للزيارة أمام السياح، حقق عائدات بلغت اكثر من ١٠٠ مليون جنيه مصري، منذ صدور قرار فتحهما برسوم خاصة خلال ال٣ سنوات الماضية، كما ارتفعت العائدات السنوية للمقبرتين من نصف مليون جنيه مصري، إلى 30 مليون جنيه مصري سنويا.

وكشف العنانى عن السعي لوضع آليات جديدة لمنح التأشيرات السياحية، تتضمن إصدار فيزا سياحية تسمح للسياح بزيارة مصر لعدة سنوات بدلا من الفيزا السنوية والتى يجد فيها السياح معاناة، بجانب دراسة مد التخفيض الذي تقرر منحه للحاصلين على تذاكر زيارة آثار مدينة الأقصر خلال شهري يوليه وأغسطس ليشمل شهر يونيه أيضا، وذلك بالنسبة للتذاكر التي تصدر بنظام «الأقصر باس» وذلك بنسبة خصم تصل إلى 50%، ودراسة مزايا القرار للشركات السباحية.

وأوضح أن معرض توت عنه أمون حيلف العالم، مؤكدا أن إقامة المعرض فى باريس ولندن، ساهم في عودة السياح الفرنسيين والإنجليز، وما تلا المعرض من تدفق الطائرات القادمة من الدولتين، مؤكدا أن إقامة المعرض بعدد من دول العالم لتذكير العالم بالسياحة الثقافية بمصر.

كما أعلن وزير السياحة والآثار المصري، عن تسيير خطوط طيران جديدة لربط مدينة الأقصر بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بنهاية شهر فبراير الجاري، بجانب طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحي والفندقي، في كل من الأقصر والبحر الأحمر ومحافظات مصر السياحية.

وأعلن «العناني» عن وقف تحصيل أي رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد إقرارها من لجنة وزارية مختصة جرى تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء المصري، وتضم عددا من الوزراء المعنيين، وأن اللجنة الوزارية ستتولى أيضا العمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحي والعمل على تنميته موضحاً أن أول قرارات هذه اللجنة، تشكيل لجنة دائمة تتولى إصدار تراخيص الفنادق الجديدة خلال 60 يوما، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين.

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وأوضح أن هناك خطة يجرى وضعها لتطوير مدينة الأقصر، وكورنيش النيل بها بما يتماشى وطبيعتها الأثرية، وإنارة شوارعها وميادينها، بأحدث النظم المستخدمة في إضاءة المدن التاريخية، تتماشي مع الطبيعية الأثرية والتاريخية للمدينة السياحية.

من جانبه، أعلن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، عن أن المحافظة ستشهد إقامة مشروعات سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة، بينها إقامة فندقين سياحيين فئة خمسة وأربعة نجوم، بجانب مدينة ترفيهية ومجمع لقاعات العرض السينمائي.

ومن جانبه، أشاد الخبير السياحى محمد عثمان باللقاء مع وزير السباحة والآثار، واستثماره في خدمة القطاع السياحى بالأقصر، مؤكدا أن وجود ١٩ اكتشافا في سنة له الفضل في عودة السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن الاكتشافات الجديدة ساهمت في زيادة التدفقات السياحية للموسم السياحى الجديد، موضحاً أن هناك مشكلة في النقل السياحى، وأن الشركات تنتظر ما يقارب من ١٠ أشهر للأتوبيس وأن النقل السياحى من أهم عوامل نجاح الموسم السياحى، وأن هناك رغبة في مد الاستيراد لمدة ٣ سنوات لنوعين أو ثلاثة لاستيراد المركبات ووضع ضوابط معينة على النقل لحل مشكلة النقل السياحى بالأقصر.

وطالب بمساعدة الوزير في تطوير مطار الأقصر، وتطوير السيور وإصلاحها لحل مشكلة انتظار الحقائب لأكثر من ساعة للسائح.

كما قام، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بزيارة معبدالأقصر ومعابد الكرنك وذلك لتفقد الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية وعناصر مشروع الهوية البصرية.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد/ عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق، حيث تم تفقد أعمال الترميم الخاصة بتمثال رمسيس الثاني والموجود بالجهة الغربية للفناء الأول لمعبد الأقصر، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من عناصر مشروع الهوية البصرية بمعبد الأقصر ومعابد الكرنك منها البوابات الحديثة بمداخل المعابد، والمنافذ الجديدة لبيع التذاكر، واللوحات الإرشادية الحديثة التي تم وضعها بأماكن متفرقة في المعابد والتي تتوافق مع طابع الهوية البصرية، بالإضافة إلى بطاقات التعريف الخاصة بالعاملين بالمعابد، والمقاعد الخشبية الجديدة لاستراحة الزوار وسلات القمامة المتطورة لفصل أنواع القمامة، والحواجز التي تحدد مسار الزيارة بالمعابد ومظلات لحماية الزوار من الشمس.

وتم الانتهاء حتي الآن من حوالي ٨٠ % من أعمال المرحلة الأولى من عناصر مشروع الهوية البصرية والذي بدأ عام ٢٠١٩ والتي شملت معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش. أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها في البر الغربي للأقصر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتأهيل معابد الأقصر والكرنك، لإتاحته للزوار من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسى المتحرك لذوى الإعاقة الحركية والبصرية، بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوى الإعاقة السمعية.