شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في قمتي آلية مراجعة النظراء ومجلس الأمن والسلم الأفريقي حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك، غدًا الأحد، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في انطلاق القمة الأفريقية الـ٣٣، كما سيشارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية للقمة والتي سيقوم خلالها بتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف «راضي» أن الرئيس سيلقي كلمة يستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، وكذلك عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي تم تدشينها خلال العام الماضي لاستكمال جنوب أفريقيا تنفيذها.

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وقال «راضي» في تصريحات للوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس خلال رحلته إلى أديس أبابا، إن مصر ستكون ضمن دول الترويكا، التي تضم الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الأفريقي.

وأشار «راضي» إلى أن الرئيس من المقرر أن يشارك، اليوم السبت، في قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وكذلك قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا وتأثير الأوضاع الراهنة وانتشار السلاح والإرهاب والعناصر المتطرفة على دول الساحل والصحراء، مشيرًا إلى أن قمة آلية النظراء من المقرر أن تستعرض تقريرًا حول مصر وما شهدته خلال السنوات القليلة الماضية فيما يخص موضوعات حقوق الإنسان والصحة والحوكمة والتنمية الاقتصادية والتعليم إلى جانب استعراض تقارير لعدد من الدول الأفريقية الأخرى المنضمة لألية مجموعة النظراء.

وقال «راضي» إن الرئيس سيشارك في اجتماع لجنة النظراء الأفريقية كرئيس الاتحاد الأفريقي إلى جانب مناقشة اللجنة للتقرير المصري. وأوضح «راضي» أن التقرير يتضمن إشادة بالتجربة المصرية وبما حققته خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن برنامج الرئيس خلال فترة انعقاد القمة حافل ومزدحم بالعديد من اللقاءات مع عدد كبير من القادة والرؤساء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في الفعاليات.

وعن رؤية مصر حول موضوع القمة الرئيسى «إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، قال راضى أن الرئيس السيسى وضع خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى أسس وخريطة طريق القارة الأفريقية في عدد كبير من الموضوعات المهمة، لافتًا إلى أن الرئيس قام بمجهودات كبيرة بشكل شخصي مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة والصين واليابان والمانيا لشرح المشاكل والتحديات الأفريقية والتركيز على دعم عملية التنمية في ربوع القارة الأفريقية عبر مشروعات تعود بالنفع على الجانبين وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية الطرق والربط السككى والموانئ.