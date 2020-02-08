شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم، السبت، بأن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.

وتواصل هشام فتحي، قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة، فور علمه بوقوع الحادث، مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعاً من المستشفى، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعاً وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، معبرة عن خالص العزاء إلى أسر المتوفين وداعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين. كما تقدمت الوزارة بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.