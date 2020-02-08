شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في نادية لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السبت، كلا من اللواء عمرو هانى للتعزية في وفاة الفنانة نادية لطفى، والعميد مصطفي جابر للتعزية في وفاة المستشار صلاح عبدالفتاح سلامة، والعميد أحمد مصطفي الجيزاوي للتعزية في وفاة سامية محمود شوقي العاصي، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

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