شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محظورات لـ«تعليم الدقهلية» في بداية الفصل الدراسي الثاني (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، بيانا لجميع مديري المدارس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تضمن 3 محظورات هي: «حظر العقاب البدني، وحظر جمع الأموال من أولياء الأمور تحت أي مسمى، وحظر الإهمال في حصر الغياب إلكترونيا».

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وقال «عبدالرؤوف»، في تصريح صحفى، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا للفصل الدراسي الثاني الذي انطلق، اليوم السبت، بمدارس المحافظة، للتأكيد على جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وكيل الوزارة أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100%، وتم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد، وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني والانتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.

وأشار إلى أنه شارك في فعاليات الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام، مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني.