شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإثيوبي بالقاهرة يشيد برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير الإثيوبي بالقاهرة، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واعتبر أن جهودها التي تبذلها من أجل الدول الأفريقية، خطوات هامة لتنمية القارة.

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وأضاف السفير خلال مشاركته مؤتمر تأسيس اتحاد الزاعيين الأفارقة، بشرم الشيخ، أننا في إثيوبيا وفي مصر وفي السودان نشرب من نفس النهر، ولابد أن نتعاون من أجل تحقيق التنمية لشعوبنا وشعوب القارة.

في سياق متصل، أعلن رئيس الشركة الوطنية للزراعة المحمية، أن الشركة تفتح أبوابها لنقل خبراتها لكافة الأشقاء من الدول الأفريقية، ووجه رئيس الشركة الدعوة لسفراء الدول الأفريقية وأعضاء النقابات الزراعية الأفريقية لزيارة وحدات الشركة.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تمتلك 8 ملايين فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، تفقد منها 3 ونصف فدان كل ساعة بفعل التصحر وزحف الرمال. وطالب عبدالجليل خلال مشاركته مؤتمر تأسيس اتحاد الزاعيين الأفارقة بضرورة أن يطلق الرئيس حملة قومية لرعاية الأراضي الزراعية، شبيهة بحملة 100 مليون صحة.