شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالرازق» عن فوز مصر بعضوية «الأمن والسلم الأفريقي»: «دليل ثقلنا في القارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار د. عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، على فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم، التابع للاتحاد الأفريقي، بأغلبية ساحقة في الانتخابات، التي جرت بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، قائلا إن هذه الخطوة تثبت ريادة مصر وثقلها الإفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى سياسة منفتحة على إفريقيا جعلت مصر محل تقدير لدى الأشقاء في إثيوبيا.

وفي سياق آخر، علق «عبدالرازق» على قرار السيسي نحو المصريين المقيمين في الصين، وقال إنه قرار مسؤول عكس توجه الدولة في احترام مواطنيها والحفاظ على سلامتهم.

وأشاد رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، بالدور الذي تقوم بها وزارة الصحة من احتياطات وإجراءات لمنع وصول فيروس «كورونا» وكذلك تهيئة المستشفيات والمطارات لاستقبال الحالات القادمة من الصين وعزلهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.