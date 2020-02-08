شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تناولا خلاله آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش.

واستعرض محافظ الأقصر الموقف التنفيذي للمشروع، وفي هذا السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، كونه مشروعًا قوميًا سيربط معبدي الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على كافة الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.