شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: الحكم ببراءة طبيبة نساء من اتهام كيدي.. والحبس 6 أشهر للمعتدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الأطباء، في بيان صحفي، إن محكمة جنح أوسيم قضت ببراءة شيماء محيى الدين، طبيبة نساء وولادة بالوحدة الصحية بمستشفى أوسيم المركزى، وحبس المعتدية عليها ستة أشهر، وكفالة 500 جنيه بتهمة الاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أصابها بكسر بالإصبع الخامس، ما تطلب علاجها أكثر من واحد وعشرين يوما.

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وأضاف البيان: «كانت محكمة جنح إمبابة في ابريل 2019 حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدي على الدكتور محمد عبدالحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة (جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح امبابة)».

وتابع: «تعود احداث الواقعة إلى شهر مايو 2019 حيث قامت المتهمة ر.ص بالاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما ادي إلى اصابة الطبيبة، وعلي الفور قامت إدارة مستشفى اوسيم المركزى بإبلاغ قسم الشرطة بالاعتداء، وقامت قوة من القسم بالتوجه إلى المستشفى ومقابلة الطبيبة المعتدي عليها وأخذ أقوالها والتى قامت بشرح الواقعة وقدمت التقرير الطبي الثابت بها اصابتها، وبمواجهة المتهمة بأقوال الطبيبة لم تجد ملاذا أمامها سوى توجيه اتهام كيدى للطبيبة بأنها هي من قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت بإختلاق اصابات وتحرير تقرير طبي في محاولة لإرغام الطبيبة على التنازل عن حقها، وتم احالة المحضر إلى النيابة العامة وحضرت النقابة العامة للأطباء التحقيقات مع الطبيبة».

واختتم: «تحدد لنظر الجنحة جلسة 5 فبراير2019 وقضت المحكمة بذات الجلسة حكمها ببراءة الطبيبة المتهمة وتعويض مدنى مؤقت 501 جنيه وحبس المتهمة الاولى 6 اشهر وكفالة 500 جنيه».