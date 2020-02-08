شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوقف صرف الحوافز لبعض إدارات «الطب الشرعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، السبت، مساعده لشؤون الخبراء والطب الشرعي، إلى وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد أن لاحظ في الإحصائية الشهرية المعروضة عليه إنخفاض نسبة الإنجاز في هذه الأقسام والإدارات.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على زيادة نسبة الإنجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعي، ووجه إلى ضرورة المتابعة اليومية على أعمال تلك الأقسام والإدارات، والوقوف على ما تم إنجازه أولًا بأول حتى تزيد نسبة أعداد التقرير المطلوبة. يأتي ذلك في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعة لها.