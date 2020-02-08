شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث الاستفادة من مياه الأمطار مع محافظ الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة، لاستعراض الجهود التي تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة.

واستعرض المحافظ أمام الوزير المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن، بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة، خاصة في ظل التعاون القائم في هذا الملف مع جامعة الإسكندرية، كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتعامل بحسم مع أي إشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى.

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وقال وزير التنمية المحلية إنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية.

وأضاف «شعراوي» أنه استمع من المحافظ إلى جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الأسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة، مشددا على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين في المدن والقرى والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عما تقدمه الإدارة المحلية.

ولفت الوزير إلى ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء، تابع الوزير جهود المحافظة في إزالة التعديات على بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة في منطقة كينج مريوط، مطالبا بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة، وتشجيع المواطنين في هذا الشأن.