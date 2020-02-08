شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: السيسي صوت أفريقيا المسموع والواعي في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما شهدته الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لدورته الحالي، منذ فبراير من العام الماضي وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في جميع الملفات أسهمت فيها مصر بفاعلية، يُعزز السلام والانفتاح والاندماج الأفريقي مع الاقتصاد العالمي وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف في كلمته التي ألقاها، خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة بحضور 20 سفيرا من القارة، والذي عقد في شرم الشيخ، السبت، أن صوت الرئيس السيسي هو صوت أفريقيا المسموع والواعي في كل المؤتمرات والمنظمات الدولية، والفعاليات والمحافل الدولية.

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي في معظم أن لم يكن في كل الدول الأفريقية نظرًا لمساهمته الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير الأمن الغذائي والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، بالإضافة إلى استيعاب لنسبة كبيرة من العمالة التي تعمل في النشاط الزراعي والقطاعات المرتبطة به كمصدر رئيسي لدخولها.

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وأكد اهتمام كل الحكومات في الدول الأفريقية بالقطاع الزراعي والعاملين به وصولا إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق متوازنة ومستدامة بما يتماشى مع أجندة التنمية الأفريقية من تحديات منها ما يرتبط بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر وندرة المياه وغيرها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة في مصر تثمن هذه المبادرة والقائمين عليها وتتطلع إلى تقوية وتعميق التنسيق والتكامل فيما بين المهندسين الزراعيين في القارة الأفريقية بما يخدم القطاع الزراعي والعاملين به.

وتابع أن المبادرة التي أطلقتها نقابة الزراعيين المصرية لتأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ليكون ملتقى ومنصة لتبادل الآراء ووجهات النظر فيما بينهم سوف تسهم بدور فعال في تعظيم قيامهم بدرو أكبر في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية ورفع كفاءتهم ودورهم وتحقيق التكامل فيما بينهم لخدمة القطاع الزراعي والأفريقي والعاملين به.

وأشار إلى أن المهندسين الزراعيين يقع على عاتقهم القيام بالدور الرئيسي الداعم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به خاصة في ظل انتشارهم في معظم المناطق الجغرافية في الريف والحضر لذلك كان من الطبيعي أن توفر لهم معظم القوانين في الدول الأفريقية الحماية والدعم والمساندة لنقاباتهم واتحاداتهم.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع أفريقيا من خلال المزارع الأفريقية المشتركة، وأعرب عن الاستعداد لتقديم الدعم لهم في بناء وتنمية القدرات التدريبية من خلال المركز المصري للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة.