شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل في جولة تفقدية بمحطتي مصر والمنيا بالتزامن مع بداية عودة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمأن على تقديم كل التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك قبل بداية جولته السبت لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل في صعيد مصر.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، وكذلك استمرار تلقي كل استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الأرقام المخصصة لذلك كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

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كما أكد الوزير على ضرورة الالتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول) ويميز بلون معين، مضيفا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر، حيث تمت زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر حيث تم تشغيل ١٢٨ شباكا بعدد ٩٤ محطة، وجار فتح وتشغيل منافذ أخرى كما تمت إتاحة إمكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ ٢٤ ساعة، وذلك بجميع المحطات كما ينطبق ذلك أيضا على الركاب الحاجزين عن طريق النت والموبيل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتعديل تركيب بعض القطارات مثل قطارى ١٨٦ / ١٨٥ بورسعيد / سوهاج وبالعكس ليضم ٣ عربات مكيفة، بالإضافة إلى عربات مميزة ابتداء من10 /2 /2020 وذلك لخدمة محطات خط بنها / بورسعيد والمتوجهين للوجه القبلى والعكس

ثم استقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وخلال لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير ان العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية التحتية أو في الوحدات المتحركة (جرارات- عربات) أو من حيث تأهيل العنصر البشري وأشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات.

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بتطوير رصيف البضائع، كما اطمأن على تقديم كافة التسهيلات للركاب.