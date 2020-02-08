شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة مائية وطقس بارد الأحد.. والقاهرة 16 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا، الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا غائم أحيانًا على شمال الصعيد، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء والغردقة، معتدل على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، كما يتوقع الخبراء رياح نشطة على كافة الأنحاء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
ويشهد طقس الغد سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من ثلاث أمتار إلى 3.8 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 16»، الإسكندرية «11– 16»، قنا «9- 19»، الأقصر «9- 19»، أسوان «10 – 20».
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