شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يفتتح المعهد الأزهري في بركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية ،السبت، المعهد الأزهري للفتيات (إعدادي وثانوي) بجنزور بمركز بركة السبع، بحضور فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية.

قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمعهد والمقام على مساحة 12 قيراطا وبتكلفة ما يقرب من 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية والمكون من 4 طوابق ويضم 12 فصلا دراسيا و2 معمل مجهز بأحدث الأجهزة العلمية الحديثة.

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كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل للاطمئنان على الحالة العامة هذا وقد أكد المحافظ على أهمية دور الأزهر في نشر الوعي والفهم السليم للدين الإسلامي وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وفي ذات السياق، افتتح محافظ المنوفية الملعب الخماسي لمركز شباب جنزور وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للملعب والمقام على مساحة 630 م2 بتكلفة 320 ألف جنيه والذي تم تصميمه طبقاً للمواصفات والاشترطات الفنية، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يأتى هذا في إطار خطة محافظ المنوفية للارتقاء بالقطاع الرياضي بالمحافظة وتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدي الشباب، مؤكداّ على توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية بالمجتمع، ورفع اسم المحافظة عالياً في مجال الرياضي.