شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. استمرار غلق ميناء الصيد بالبرلس بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي ببرج البرلس، استمرار غلق ميناء الصيد ببرج البرلس، لليوم الثاني على التوالي، لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج، كما توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وأضاف «شرابي» أن بوغاز رشيد تم غلقه أيضا، لليوم الثاني، بسبب الطقس السيئ. وتعرضت مدن وقرى كفر الشيخ لحالة من سوء الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.