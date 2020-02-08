شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها وصول الرئيس السيسى أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقي.

حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

الحكومة: استصدار 7 قرارات لاستكمال نفقات علاج الحالات العاجلة خلال يناير

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 200 حالة بالصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين؛ وكذلك ما ورد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة مجلس الوزراء، وما وصل إليها مباشرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 11 بينهم بريطانى

أعلنت فرنسا ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 11 مع تسجيل 5 حالات جديدة، لافتة إلى أن أحد المصابين الخمسة الجدد بفيروس كورونا مواطن بريطاني وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، وكانت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين أكدت أن "بعض" من المرضى الستة الذين دخلوا المستشفى في فرنسا بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "يتحسنون" و "يمكن إطلاق سراحهم في الأيام المقبلة".

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

أعرب المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، عن سعادته البالغة، فور علمه بولادة ماجى زوجة اللاعب، لطفلته الثانية "كيان" داخل إحدى مستشفيات إنجلترا، لافتا إلى أن والدة زوجة محمد صلاح ونجلتها سافرن لإنجلترا للتواجد بجانب "ماجى" أثناء الولادة للاطمئنان عليها، ورعاية الطفلة مكة لحين الاطمئنان على الأم وطفلتها الجديدة.

كندية من أصل مصرى تقاضى بنكا للتمييز ضدها لأنها "مسلمة وملونة"

رفعت سيدة كنديّة من أصل مصرى، دعوى قضائية ضد رويال بنك أوف كندا، وشرطة بيل الإقليمية، لانتهاك حقوقها المنصوص عليها، بعد اعتقالها ووصفها بأنها مجرمة أثناء محاولتها سحب أموال من أحد حساباتها المصرفية الخاصة، وفقاً لبيان دعوتها، حيث قالت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، إن شرطة بيل أكدت الدعوى، لكن متحدثًا باسمها قال إن الشرطة لن تعلق على الأمر، لأنه يناقش أمام محكمة الآن.

وقالت الدعوى المرفوعة فى 24 يناير فى محكمة العدل العليا فى أونتاريو أن البنك والشرطة تعاملا مع دانا رمضان، بشكل مختلف "لمجرد أنها كانت مسلمة، وشخص ملون من الشرق الأوسط"، وتتهمهما بإلحاق ضررا نفسيا لها، كما تتهم البنك بالتشهير، بزعم إخبار الشرطة بأنها مجرمة، كما تتهم موظفي البنك بتبنى "اعتقاد تمييزى"، استنادًا إلى هوية دانا رمضان، بأنها "ربما كانت متورطة فى نشاط إرهابى".

هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج لـ 10 أمتار

واصلت موجة الطقس السىء ضربها لمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، وسط تقلبات جوية شديدة، حيث هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة، مع زيادة فى شدة الرياح يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج، وذلك وفق توقعات هيئات الارصاد الجوية، والتى حذرت من زيادة شدة الرياح اليوم، ووصولها إلى أكثر من 4 أمتار، وطالب التقرير اتخاذ التدابير اللازمة.

Advertisements

محكمة أمريكية ترفض طلبا تركيا بإسقاط دعوى للمطالبة بتعويضات ضد أردوغان

رفضت محكمة أمريكية، طلب تركيا، بإلزام القضاء الفيدرالى، بإسقاط دعوى مدنية، تطالب بتعويضات فيما يتعلق بالاعتداء الذى تعرض له المحتجون الأكراد عام 2017 أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، حيث رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلى، حجة أنقرة بأن مسؤولي الأمن المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين الأكراد في دائرة شيريدان في العاصمة الأمريكية عام 2017 يتمتعون بالحماية، بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، حيث كان المتظاهرون يشكلون تهديد فوري للرئيس التركي.

الأمن يضبط "قرد هارب" ويعيده لحديقة حيوان الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تسليم حيوان ضال "قرد" بحديقة الحيوان بالإسكندرية، عقب الإبلاغ بمشاهدته بمدخل أحد العقارات فى المحافظة، حيث تلقى مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من بعض الأهالي بمشاهدة "قرد" أمام مدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقلت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين وجود الحيوان بالمكان المذكور، وتم التنسيق مع مسئولى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وتسليمه وإيداعه بالحديقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

التعليم: تدريبات للراغبين فى العمل كمتطوعين بالمدارس لسد العجز

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم للعمل كمتطوعين فى المدارس يتلقوا تدريبات على المناهج سواء أولياء الأمور أو الخريجين.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط وضوابط وإجراءات التطوع للعمل فى المدارس بجميع المحافظات من حملة المؤهلات العليا.

الأرصاد: طقس الغد بارد وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

نظر ثانى جلسات استئناف المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالمنوفية 11 فبراير

تعقد محكمة جنايات مستأنف أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير رئيس الدائرة ثانى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كل من المتهم الأول محمد أشرف راجح ، إسلام عواد، مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الثلاثاء 11 فبراير المقبل.

صور.. انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى عدة محافظات.. وحضور مرتفع للطلاب

انطلق الفصل الدراسى الثانى صباح اليوم السبت، وسط حضور كبير من جانب الطلاب، فى تحدى كبير لدعوات تأجيل الدراسة، حيث انتظمت الدراسة فى عدة محافظات والمدارس التابعة للكنيسة، ورصد ”الخليج 365” حضور كبير لطالبات مدرسة كلية رمسيس للبنات التابعة للكنيسة، حيث ألقت المدرسة كلمة عن دور رجال الشرطة فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة الكواطنين، والاحتفال بعيدهم الذى يوافق 25 يناير من كل عام.