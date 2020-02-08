شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية": الطلب على السياحة خلال يناير 2020 تراجع بنسبة 5,8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد البطوطى المستشار بمنظمة السياحة العالمية عن أن المبيعات من خلال وكالات السفر الألمانية خلال شهر يناير 2020 شهدت انخفاض بنسبة 12,2% عن العام الماضي، وإيرادات المبيعات انخفضت بنسبة0,5%..

وقال البطوطى أن معدل الطلب على السياحة بشكل عام خلال يناير 2020 قد تراجع بنسبة 5,8%، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، فضلا عن أن الحجوزات التراكمية المبكرة للفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020 تراجعت بنسبة 3,9%.

وعن مبيعات الطيران لفت البطوطى أن المؤشرات تشير إلى انخفاضها أيضا خلال نفس الشهر (يناير 2020) بنسبة 17,6%، والإيرادات الناتجة عن مبيعات الطيران انخفضت بنسبة 7,2% وعدد تذاكر الطيران المصدرة انخفضت بنسبة 17,8% عن يناير من العام الماضي، فى حين أن مبيعات الرحلات البحرية قد ارتفعت بنسبة 6,3% عن يناير من العام الماضي.

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وتأتى تلك المؤشرات فى ظل تهديد فيروس كورونا لقطاع السياحة والسفر العالمى، حيث حذر مجلس السياحة والسفر العالمى من أن انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين يمكن أن يترك "تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد" على السياحة العالمية فى حال تم السماح بانتشار الذعر، وقالت رئيسة المجلس جلوريا غيفارا "أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالبا ما يكون لها تأثير اقتصادى أكبر من تأثير الوباء نفسه".

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمى الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

و الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التى توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 كانت كما يلى حسب النسبة المئوية: منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة اسنكندنافيا 3,3%.

الوجهات السياحية العشرة الأولى المحببة للألمان خلال عام 2018 كانت كما يلى حسب النسبة المئوية: أسبانيا بنسبة مئوية 13,7%، إيطاليا بنسبة مئوية 8,1%، تركيا بنسبة مئوية 5,1%، النمسا بنسبة مئوية 4,9%، اليونان بنسبة مئوية 4%، فرنسا بنسبة مئوية 3,1%، هولندا بنسبة مئوية 2,8%، بولندا بنسبة مئوية 2,5%، مصر بنسبة مئوية 1,9% "مليون و 707 ألف سائح ألمانى زاروا مصر خلال عام 2018".