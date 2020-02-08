شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يضبط "قرد هارب" ويعيده لحديقة حيوان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية من تسليم حيوان ضال "قرد" بحديقة الحيوان بالإسكندرية، عقب الإبلاغ بمشاهدته بمدخل أحد العقارات فى المحافظة، حيث تلقى مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من بعض الأهالي بمشاهدة "قرد" أمام مدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقلت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين وجود الحيوان بالمكان المذكور، وتم التنسيق مع مسئولى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وتسليمه وإيداعه بالحديقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة حيوان الإسكندرية، أكدت أن الحديقة بصدد استقبال حيوان "سبع البحر" قريبا، لينضم الى مجموعة الحيوانات بالحديقة، وذلك بعد أن افتقدت الحديقة "سبع البحر" بعد وفاة آخر حيوان منها منذ عدة سنوات.

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإدارة المركزية للحدائق برئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية للحدائق، تبذل ما بوسعها لإدخال البهجة والسرور على الزائرين، خاصة وأن حديقة الحيوان تعد ثانى أكبر حديقة حيوان بمصر.

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وأشارت إلى أن الحديقة قد شهدت أيضا مواليد جديدة فى فصيلة الأسود والقردة، وهى حاليا تلقى كل الرعاية من ادارة الحديقة والأطباء المتخصصين بها.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية ، و تقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

شهدت الحديقة أعمال تطويرية موسعة، خلال الـ 3 سنوات الماضية، نظرا لأهميتها والإقبال عليها، حيث شملت أعمال التطوير مباني ودورات المياه والبرج ومبيت بعض الحيوان والمتحف الحيواني، بالإضافة إلى توفير شركتي أمن ونظافة للحديقة وتطوير السور الخارجى للحديقة وشبكة الصرف الصحى ومسارات الكهرباء والماء.

كما تم إعادة افتتاح متحف التاريخ الطبيعى الذى ظل متوقف منذ عام 2007 ، نظرا لتهالك مبنى المتحف، وأوضحت أنه تم إعادة ترميم المبنى الخارجى للمتحف، وإعادة وضع المحنطات مرة أخرى بطريقة جاذبة للجمهور، مع إضافة مؤثرات صوتية لجذب الحضور، وأكدت على أنه يتم إضافة محنطات جديدة للمتحف، حيث تم مؤخرا إدخال محنط للحمار الوحشى والذى تم تحنيطه ووضعه فى المدخل الرئيسى من قبل متخصصين بالتنسيق مع إدارة حديقة الحيوان.