شكرا لقرائتكم خبر عن مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، عن سعادته البالغة، فور علمه بولادة ماجى زوجة اللاعب، لطفلته الثانية "كيان" داخل إحدى مستشفيات إنجلترا، لافتا إلى أن والدة زوجة محمد صلاح ونجلتها سافرن لإنجلترا للتواجد بجانب "ماجى" أثناء الولادة للاطمئنان عليها، ورعاية الطفلة مكة لحين الاطمئنان على الأم وطفلتها الجديدة.

وأضاف عمدة قرية نجريج فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفرحة عمت وجوه أبناء القرية، فورعلمهم بخبر ولادة الطفلة كيان، وانضمام عضو جديد لعائلة اللاعب الدولى.

وكشف مصدر مقرب لأسرة صلاح، أن اللاعب طمأن والديه تليفونيا، حيث تتواجد أسرته خارج القرية، مشيرا إلى أن الطفله مكة كانت ترغب في تسمية شقيقتها "روز"، ودخلت فى منافسة مع والدها لاختيار الاسم، إلا أن اللاعب استقر على تسميتها بـ"كيان".

كانت حالة من الفرحة، قد سيطرت على أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

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كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، قد كرما أمس الجمعة الرياضيين المتميزين ورموز الرياضة من أبناء المحافظة، الحاصلين على مراكز متقدمة بالمسابقات العالمية والعربية والأفريقية.

كان من أبرز المكرمين أسرة اللاعب محمد صلاح واللاعب محمد الننى واللاعب أحمد المحمدى والمتميزين فى كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من الأبطال ولاعبى نادى 23 يوليو الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الألعاب الفردية والجماعية فى البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ الغربية، إنه لفخر للجميع التواجد وسط هؤلاء القامات الرياضية الذين رفعوا راية الوطن عالية بين جميع دول العالم فى المحافل الرياضية الدولية، مشيراً إلى أن الثقافة والرياضة هى إحدى روافد التنمية البشرية للشباب والتى تعمل على محاربة التطرف والأفكار المغلوطة.

وبات محمد صلاح على موعد مع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990.