شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بجامعة القاهرة يفتح باب الالتحاق بالدورات تدريبية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، إن المركز يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة وذلك تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذى يقوم بدعم المركز فى أنشطته، مشيرة إلى أن المركز يمتلك فرعين الأول يقع بمقر جامعة القاهرة بالجيزة والثانى فى مدينة الشيخ زايد.

وأوضحت مديرة المركز، فى بيان منذ قليل أنه تم تجديد القاعات والمعامل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس، واستحداث دورات جديدة، وأن البرامج التدريبية التى يقدمها المركز متاحة للجميع، سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.

وأضافت الدكتورة شاهندا، أن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز تشمل دورات تدريبية فى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية، وأنه تم الانتهاء من تطوير المناهج، واستخدام مناهج جامعة كامبريدج فى تعليم اللغة الانجليزية، مضيفة أن المركز يقدم أيضًا دورات متخصصة فى مجالات الترجمة الأدبية والقانونية والسياسية والإقتصادية، ودورات فى التنمية البشرية والموارد البشرية والحاسب الآلى ICDL.

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وأكدت مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، بناء على تعليمات رئيس الجامعة، بتخفيف الأعباء على موظفى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة لهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

وأشارت الدكتورة شاهندا، أن المركز يمتلك قسمًا للترجمة يقوم بتقديم خدماته للهيئات الحكومية والخاصة والأفراد، ولا يقتصر دوره على مستوى جامعة القاهرة، حيث يقوم المركز بالترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من 10 لغات، مشيرة إلى أن المركز قام خلال عام 2019 بترجمة عدة قوانين مهمة ووثائق لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

يشار إلى أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه فى أكتوبر عام 1997 لتحقيق عدة أهداف من بينها العمل على أن يكون نموذجًا يحتذى به فى تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظرى والتطبيقى، وتَحمُّل مسؤولية الانتماء لجامعة القاهرة، ليخدم الآلاف من طلاب جامعة القاهرة فى تحسين مستواهم فى اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة.