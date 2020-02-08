شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لمدة 15 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات للطلاب على نتائج مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول، بدءً من اليوم السبت الموافق 8 فبراير ولمدة 15 عشر يومًا.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قيمة الطعن على المادة الواحدة يبلغ 20 جنيهًا مصريًا، مبينًا أن الدفع عن طريق الحسابات بديوان المناطق الأزهرية، على أن يقوم ولى الأمر مصطحبًا نجله بالتوجه إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة إجابة التلميذ ويوقع على إقرار التعارف، وسوف يتم عرض أوراق إجابة الطلاب على موجهين متخصصين فى ذات المواد وإعلان نتيجة الطعن.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنه تم الإعلان عن ذلك بكل دواوين الإدارات التعليمية وديوان المنطقة والمعاهد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، وعدم تجاوز هذا الموعد حتى لا يتعرض المتجاوز للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، كلف بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% فى الفصل الدراسى الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمي، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة فى الترم الثانى كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة فى الفصل الدراسى الثانى إلى أفضل نسبة.

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وكان قد اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، يوم الخميس الماضى، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 89.65%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 123378 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 70.84%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 83667 طالبًا وطالبة.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكدًا أن نسبة النجاح شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضى، كما شهدت النتيجة هذا العام تفوقا كبيرا لمعاهد الفتيات فى نسب النجاح ومجموع الدرجات.

وكلف وكيل الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بتنظيم خطة للاهتمام بالطلاب الحاصلين على درجات أقل من 50% فى الفصل الدراسي الأول، والعمل على تحسين مستواهم العلمى، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب والنتيجة فى الترم الثانى كل معهد على حده، حتى تصل النتيجة فى الفصل الدراسى الثانى إلى أفضل نسبة.