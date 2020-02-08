الداخلية: ضبط شخصين لتصنيعهما مخدر الإستروكس في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالقليوبية، لقيامهما بتصنيع مخدر الإستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والإتجار. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) تخصصا في الإتجار بمخدر الإستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، وبحوزتهما (14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 1 كيلو جرام لبودرة مخدر الفودو – 25جرام لمخدر الهيروين – 90 قرص مخدر – 3 لتر لمادة الأسيتون – نصف لتر لمادة الكيتامين – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول – 2 قطعة سلاح أبيض– ميزان حساس – خلاط كهربائي – أوانى وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة). وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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