

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي. وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجالات: الأمن العام وتنفيذ الأحكام ومكافحة المخدرات والأموال العامة، والمسطحات. Advertisements يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. ويوضح "الإنفوجرافيك" التالي جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجرافيك| أبرزها ضبط 101 عنصر إجرامي.. جهود "الداخلية" في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.