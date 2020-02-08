مفيد شهاب يتحدث عن أزمة "سد النهضة" في افتتاح الصالون الثقافي بنادي القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن النادي سيفتتح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر بلقاء هام مع الأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وأضاف متحدث نادي القضاة في بيان اليوم السبت أن الدكتور مفيد شهاب سيتحدث في ندوة عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الإثيوبي).

كما يتناول حوارا مفتوحا حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

ومن المقرر افتتاح الصالون الثقافي يوم الأحد المقبل 23 فبراير بالنادي النهري في العجوزة.