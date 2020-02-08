سقوط مدير شركة أدوية بالإسكندرية نصب على مواطنين في 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، مدير بشركة أدوية بتهمة النصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، ملابسات ما تبلَّغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (خمسة أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بقيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية بالإسكندرية - سبق اتهامه في 25 قضية " تبديد – شيك") بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم واستثمارها في مجال تجارة وتوزيع الأدوية.

وأضافوا أنه تلقى منهم مبلغ مالي قدره 12 مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.