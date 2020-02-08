أبرزها 69 عملة أثرية.. "أمن المنافذ" تضبط 7 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، أدوات منزلية ، هواتف محمولة ) حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من900 ألف جنيه.

كما تم ضبط قضية تهريب عملات بمضبوطات بلغت 69 عملة أثرية ترجع لعصور مختلفة، في مجال ضبط جرائم تهريب الآثار.

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وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح )، وضبط 1169مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 247 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية-تزوير المستندات": ضبط 12 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.