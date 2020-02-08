بدء محاكمة ضابط و9 شرطيين بتهمة قتل مجدي مكين بقسم الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بدأت الدائرة السابعة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، نظر محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين (مخلى سبيلهم) بتهمة قتل مجدي مكين.

وكانت الدائرة السابقة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار جمال حسن، تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

وأحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، الضابط "ك. م" معاون مباحث بقسم الأميرية، و9 أمناء شرطة آخرين بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

Advertisements

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في نوفمبر 2017.