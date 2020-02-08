"طلب مني رشوة".. بلاغ مقاول يوقع مسؤولا بأحد أحياء الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

"طلب مني رشوة يا بيه".. بهذه الكلمات أبلغ مقاول عن مسؤول بأحد أحياء محافظة الجيزة لرجال الشرطة، مشيرا إلى فشله في إنهاء الإجراءات بطريقة شرعية.

تلقى العميد أحمد وحيد مدير شرطة المرافق بالجيزة، بلاغا من مقاول بقيام مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة بطلب مبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقعيه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملكه بالهرم حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها، والاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ أخرى نظير إنهاء باقى إجراءات الترخيص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحى.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتقاضيه للمبلغ المالى على سبيل الرشوة، وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة للتحقيق.

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