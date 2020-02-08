بزعم استثمارها.. ضبط صاحب ورشة جمع 450 ألف جنيه من ضحاياه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأخشاب.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تلقت بلاغاً من ( 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (صاحب ورشة أخشاب - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأخشاب والموبيليات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغت (450,000 - أربعمائة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.