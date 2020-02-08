"الداخلية": ضبط اثنين من مسئولي المحليات بالدقهلية بتهمة تسهيل بناء مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي، وتمكين 7 أشخاص من بناء عقارات مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أفادت بقيام (فنى شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس ومدينة ميت غمر "سابقاً "وحالياً بالمعاش، رئيس القسم الهندسي بذات الوحدة المحلية) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (عدد 7 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) وتمكينهم من بناء عقارات مخالفة وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء (بدون ترخيص) ومنحهم خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات مثبت بها أنها مقامة قبل عام 2008 على خلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتابعت، تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.